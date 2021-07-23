Телеведущий Владимир Рабчун: Израильские телеканалы внутренней кухней на 95-96% похожи на своих украинских коллег

Ведущий программы "Твій день" Владимир Рабчун в интервью УНИАН рассказал, чем израильские СМИ отличаются от украинских, как его приняли в телесемью канала "1+1" и почему его тянет в небо.

Владимир, вы долго работали и жили в Израиле. Вернувшись в Украину, стали одним из ведущих программы "Твій день" на 1+1. Уже нашли для себя отличие между украинскими и зарубежными СМИ?

У украинских и израильских СМИ, на самом деле, много общего. Нишевые каналы, к сожалению, ограничены в ресурсах, и это отражается на качестве контента. А большие ивритоязычные каналы внутренней кухней процентов на 95-96 похожи на своих украинских коллег. По контенту в Израиле популярны западные форматы - талант-шоу, реалити. В новостях немало политических тем, безопасности и личных историй.

Мой первый телевизионный проект на 9 канале израильского ТВ назывался "Герой Дня", после его переименовали в "День", а сейчас я в "Твій день" (улыбается).

Как вас приняли в команде "плюсов"? Нашли общий язык с соведущими Стасей Ровинской и Тимуром Мирошниченко?

Меня и всю команду "Твій день" очень тепло приняли в телесемью 1+1. Нам даже устроили небольшое посвящение ведущие Сніданок з 1+1. Мы все пообещали наполнять каждый день наших зрителей полезной и интересной информацией.

"Плюсовцы" крутые! Со Стасей и Тимурчиком, на мой взгляд, мы прекрасно дополняем друг друга.

Слышала, вы уже давно знакомы с Тимуром.

Действительно, с Тимуром мы познакомились в 2008-м. Это был фестиваль "Песни Моря" в Крыму под Севастополем. Я вел трансляцию для израильского телевидения, а Тимур был среди ведущих. После этого не виделись несколько лет, а сейчас ведем эфиры вместе. Такие интересные повороты бывают в жизни. Тима - настоящий профессионал. Стася – супергёрл! Не представляю, каким образом у нее хватает времени на все - на троих детей, на "Твій день", на себя.

Этот проект уже успел как-то повлиятьна вашу жизнь?

Это именно то, чего мне не хватало в жизни.

Сейчас появляется много новых трендов, среди которых YouTube и TikTok. Планируете освоить и их?

Я уже зарегистрировался в TikTok, правда, пока не опубликовал ни одного видео. Постепенно втянусь и в этот тренд, планирую публиковать полезный контент. Кстати, у моего коллеги, ведущего Сніданок з 1+1 Руслана Сеничкина уже есть аккаунт в TikTok, где он публикует танцы со звездами и видео рецептов.

Знаю, что у вас есть коричневый пояс по каратэ. Как спорт повлиял на вашу жизнь?

Спорт - неотъемлемая часть моей жизни! С шести лет спорт (со всеми его преимуществами) интегрирован в мою повседневность. В детстве занимался Карате-До (Фудокан). Крепатура - малая плата за большие бенефиты.

С удовольствием занимался бы контактными видами спорта и сейчас, но они подразумевают травмы, в том числе лица. С работой ведущего это несовместимо. Поэтому сейчас выбираю "железный спорт". Могу тренироваться и каждый день, в зависимости от количества свободного времени. Хожу в спортзал, но иногда могу потренироваться и дома. Спорт дисциплинирует, улучшает самочувствие (как физическое, так и ментальное), добавляет стрессоустойчивости.

У вашей коллеги Людмилы Барбир есть черный пояс по айки-дзюцу. Вы уже устраивали "бои без правил"? И ждать ли зрителям от вас такого эксперимента в прямом эфире?

Боевые искусства - это о дисциплине, рассудительности, осторожности, выдержке, самозащите, защите тех, кто слабее и т.д., но никак не о "боях без правил". Уважаю Людмилу и за ее достижения в спорте.

В одном из интервью вы говорили о том, что мечтаете получить лицензию частного пилота. С чего начался такой интерес к авиации?

С первого полета на самолете в роли "пилота под наблюдением". Несколько лет назад друзья подарили мне такую возможность - полет с инструктором в аэроклубе недалеко от Герцлии. Провел в воздухе час. За штурвалом возникает невероятное ощущение свободы.

Вы жили, фактически, на две страны. Скажите, где вам нравится больше – в Украине или Израиле?

Есть Родина, есть историческая Родина. И это замечательно. Мне комфортно и в Украине, и в Израиле. Добрые люди и здесь, и там. Менталитет местами похож, как и отношение к свободе, независимости.

В Украине есть все времена года. Поражает природа и масштабы самой страны. Историческая архитектура Львова и Ивано-Франковска, красота карпатских гор. А Израиль - страна с жарким летом, дождливой зимой и почти незаметными весной и осенью, очень уютная страна, но одновременно и мощная. Иерусалим для многих людей (украинцев в том числе) - мировой сакральный центр, место силы. Здесь есть невероятной красоты склоны Рош ха Никра, гора Кармель, бесконечная пустыня Негев…

Автор: Диана Могилевич

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