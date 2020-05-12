Легендарный Боба Фетт появится во втором сезоне сериала "Мандалорец"

Премьера новых серий состоится на Disney+ осенью этого года.

Актер Темуэра Моррисон, сыгравший в фильме "Звездные войны: Атака клонов" Джанго Фетта, появится в новом сезоне "Мандалорца".

Как сообщает The Hollywood Reporter, в сериале он исполнит роль Бобы Фетта. В пятом и шестом эпизодах саги его играл Джереми Буллок.

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Съемки второго сезона "Мандалорца" закончились в марте 2020 года, как раз до начала пандемии коронавируса и массовой приостановки производств фильмов. Действие развернется между окончанием Войны клонов и Падением Империи. Шоураннером снова выступит Джон Фавро, а к роли охотника за головами вернется Педро Паскаль. Ранее Джон Фавро показал нового персонажа "Мандалорца".

Также стало известно, что в новом сезоне снимется Розарио Доусон ("Город грехов") - она сыграет Асоку Тано. Кроме того, Майкл Бин ("Терминатор", "Чужой") вошел в актерский состав второго сезона "Мандалорца".

Премьера новых серий состоится на Disney+ осенью этого года.