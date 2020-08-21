"Дети не должны отвечать": Ткаченко о скандале с отстранением мальчика от участия в Евровидении

Ткаченко отметил, что такие ситуации надо решать путем диалога.

Министерство культуры не может влиять на решение Национальной общественной телерадиокомпании, потому что это независимая организация.

Об этом сказал глава министерства Александр Ткаченко, комментируя решение "Общественного" отстранить от участия в детском "Евровидении-2020" 12-летнего Максима Ткачука, пишет ТСН.

"НСТУ сами по своему уставу решают, каким образом поступать. Относительно конкретного случая, то на месте Аласаии я бы поступил немного иначе. Дети не должны отвечать за все поступки. Но влиять на это решение мы не можем", - говорит председатель Минкульта.

Ткаченко отметил, что такие ситуации надо решать путем диалога.

"Я говорил с Зурабом. Он выразил свою точку зрения. Я его услышал. Диалог на этом закончился", - сказал министр.

Скандал з Максимом Ткачуком

Национальная общественная телерадиокомпания отказала 12-летнему волынском школьнику Максиму Ткачуку в регистрации на нацотбор в детском "Евровидении-2020". Председатель правления "Общественного" Зураб Аласания написал на своей странице в соцсети, что мальчик принял участие в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, где победил с песней "Смуглянка". Мероприятие было спиворганизований конторой "Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне". Эта организация является органом исполнительной власти РФ, сообщил Аласания.

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Автор: УНИАН