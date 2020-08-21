"Дети не должны отвечать": Ткаченко о скандале с отстранением мальчика от участия в Евровидении
Министерство культуры не может влиять на решение Национальной общественной телерадиокомпании, потому что это независимая организация.
Об этом сказал глава министерства Александр Ткаченко, комментируя решение "Общественного" отстранить от участия в детском "Евровидении-2020" 12-летнего Максима Ткачука, пишет ТСН.
"НСТУ сами по своему уставу решают, каким образом поступать. Относительно конкретного случая, то на месте Аласаии я бы поступил немного иначе. Дети не должны отвечать за все поступки. Но влиять на это решение мы не можем", - говорит председатель Минкульта.
Ткаченко отметил, что такие ситуации надо решать путем диалога.
"Я говорил с Зурабом. Он выразил свою точку зрения. Я его услышал. Диалог на этом закончился", - сказал министр.
Скандал з Максимом Ткачуком
Национальная общественная телерадиокомпания отказала 12-летнему волынском школьнику Максиму Ткачуку в регистрации на нацотбор в детском "Евровидении-2020". Председатель правления "Общественного" Зураб Аласания написал на своей странице в соцсети, что мальчик принял участие в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, где победил с песней "Смуглянка". Мероприятие было спиворганизований конторой "Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне". Эта организация является органом исполнительной власти РФ, сообщил Аласания.
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