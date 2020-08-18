Вокруг детского Евровидения разгорелся скандал: что произошло

НОТУ аннулировали конкурсную заявку 12-летнего школьника.

Максим Ткачук, 12-летний сирота, выступил на онлайн-кастинге в национальном отборе на детское Евровидение.

В итоге парень победил, передает "Страна".

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Его бабушка Лариса Владимировна рассказала, что заявку парня на участие аннулировали из-за исполнения песни "Смуглянка". При этом из сети исчезло видео, где юный талант исполнил песню "Джамайка" на украинском языке. Стоит отметить, что это видео набрало больше 12 тысяч лайков, а это значит, что он лидировал.

"Мне намекнули, что из-за песни "Смуглянка". Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тысяч голосов, и больше 30 тысяч просмотров. Если правда, что из-за "Смуглянки", то я не знаю, тогда в нашей стране вообще капец", - сказала бабушка.

Также она добавила, что Максим очень расстроился. Конечно, его сейчас утешают, но парню обидно, что все так произошло.

На данную ситуацию отреагировал Зураб Аласания. Он написал в Facebook, что правила конкурса были нарушены. Участник не мог совершать концертную деятельность в России, на оккупированной территории Украины или Автономной Республике Крым. При этом парень ранее участвовал в конкурсе Stars of the Albion, который был соорганизован конторой "Русский дом / Представительство Россотрудничества в Лондоне".

"Но мураевы искусно подменяют понятия, и опираются не на "Россотрудничество", а на "сирота" и "месть за смуглянку". И знаете - работает. Наглость и манипуляции - всегда работают. Все возмущенно делают репост именно "месть ребенку за смуглянку"", - написал Аласания.

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Автор: Диана Могилевич