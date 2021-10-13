Этот новогодний фильм, пожалуй, один из самых любимых многих людей. Его премьера состоялась в ноябре 1990 года в Чикаго. Украинцы его увидели несколькими годами позже.

Во вторник, 12-го октября, киностудия "20th Century" выпустила трейлер фильма-перезапуска "Home sweet home alone" ("Один дома", — УНИАН). Картина выйдет на потоковом сервисе Disney+ 12 ноября 2021 года.

Сюжет остался неизменным: семья уезжает на рождественские праздники в другую страну, забывая своего сына. Однако мальчик, которого сыграл Арчи Йейтс, не грустит в одиночку, а вовсю наслаждается временем, проведенным в огромном доме.

Что касается отрицательных персонажей, то они, естественно, будут. На этот раз – это семейная пара, которая будет пытаться ворваться в дом, а мальчик будет стоять на его обороне.

Если внимательно смотреть трейлер, то на 45-ой секунде можно увидеть полицейского с фамилией Маккаллистер. Да это же тот самый "любимый" брат Кевина – Базз (Девин Рэтрей).

Неизвестно, будет ли в фильме народный любимец Маколей Калкин. В сети время от времени "всплывает" информация о том, что продюсеры все-таки уговорили актера сняться в этой ленте. Поживем - увидим.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что вышел жуткий трейлер нового "Крика" с Нив Кемпбелл и Кортни Кокс.

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Автор: Каролина Гайдук