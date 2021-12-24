Комедия с Сэмом Клафлином в главной роли выйдет в украинский прокат 6 января.

Уже с 6 января в украинских кинотеатрах появится романтическая комедия "Любовь как бестселлер" (Book of Love) с идеальным британским джентльменом Сэмом Клафлином в главной роли.

Вместе с vlg.film мы собрали все известные подробности о новом фильме о незадачливом писателе-англичане, который найдет смысл жизни, творчества и любви в жаркой Мексике уже этой зимой.

О чем фильм

У молодого британского писателя Генри Коппера (Сэм Клафлин) дела идут из рук вон плохо: его первый роман "Разумное сердце" потерпел полный крах и все, что ему остается – это наблюдать, как стоимость его драгоценной книги в лондонских магазинах стремится к нулю. Продаж нет и никакие "авторские чтения" не помогают. А все потому, что "Сердце" в теории должен быть любовным романом, но чопорный Генри описал все, что угодно, кроме настоящей романтики и страсти. В отчаянии Генри идет на встречу со своей издательницей Джен, которая сообщает ему две ошеломительные новости: первое – "Разумное сердце" стало бестселлером №1 в Мексике, и второе – завтра он отправляется туда для небольшого тура.

Не успел Генри прийти в себя, как ему тут же организовали странички в соцсетях и посадили в самолет. Скромный англичанин никак не может понять, почему его забрасывают предположительно непристойными предложениями на испанском языке и почему мексиканские девушки реагируют на него будто он Брэд Питт. А разгадка проста – местная переводчица Мария Родригес кое-что "скорректировала" в его творении, а теперь она же сопровождает его в туре.

Кто в ролях

Неудивительно, что главного героя комедии сыграл Сэм Клафлин, в чьем послужном списке уже собралось приличное количество романтических лент разной специфики – от ромкома "С любовью, Рози" и мелодрамы "До встречи с тобой" до фильма-выживания "В плену стихии".

Клафлин, прославившийся благодаря ролям принцев в четвертой части "Пиратов Карибского моря" и "Белоснежке и охотнике", а также франшизе "Голодные игры", в последнее время предпочитал куда более мрачные роли, вроде предводителя британских нацистов Освальда Мосли в "Острых козырьках" или эффектного камео в триллере "Прошлой ночью в Сохо". Но актер очевидно с большим удовольствием вернулся в романтический жанр.

"Это очень теплая и милая история о мужчине и женщине, которые ищут счастья: и личного, и профессионального. Разница в том, что Генри даже не понимает, в чем его проблема, пока не знакомится с Марией. Я никогда не относился к этому жанру со снобизмом. Среди классических фильмов, даже черно-белой эпохи, одни из лучших картин – это романтические комедии и мелодрамы. На этом фундаменте стоит современное кино. В теплых и романтических фильмах нет ничего плохого, это приносит радость зрителям, заставляет их ощутить комфорт и улыбнуться. На мой взгляд, это огромная радость для актеров вызывать положительные эмоции у зрителей. Давать чистый приток эндорфинов, дарить улыбку, смех – часть нашей профессии", – поделился Клафлин с британской прессой перед премьерой трейлера новой комедии.

Роль переводчицы Марии Родригез досталась испанской актрисе Веронике Эчеги. Она уже получила творческое признание в родной стране (а вместе с этим и три номинации на премию "Гойя"), а в англоязычном кино засветилась в шоу "Фортитьюд" и "Траст". Лондонскую издательницу "великого" романа "Разумное сердце" сыграла комедийная актриса Люси Панч, известная по фильмам Вуди Аллена и Эдгара Райта.

О создании фильма

"Любовь как бестселлер" появилась благодаря оригинальной идее известного британского сатирика Дэвида Куантика – многолетнего соратника и соавтора Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина", "История Дэвида Копперфилда", "Вице"). На этот раз Куантик отбросил фирменную язвительность политической сатиры и написал в соавторстве романтичный и в чем-то – очень личный сюжет.

Его соавтором стала Аналейне Каль-и-Майор, которая выступила также режиссером новой комедии. Аналейне начинала свою карьеру с поиска локация для экшн-триллера "Гнев" Тони Скотта, постепенно перейдя на должность второго режиссера. Первым режиссерским опытом Каль-и-Майор стала независимая драмеди "Мальчик, который пах рыбой" в 2013 году, закрепившая Зои Кравец в статусе инди-иконы еще до того, как она стала большой звездой.

Фильм снимали ранней весной 2021 года, закончив основные съемки к концу апреля. И дольше всего снимали сцену с танцем на мексиканском карнавале, о чем со смехом сейчас в своих интервью говорит сам Сэм Клафлин: "В сценарии было всего пару фраз про танцы на праздники. А в итоге – это серьезная хореография, знаете ли. Пришлось всерьез попотеть".

Насколько праздничной, романтичной и веселой получилась в итоге комедия "Любовь как бестселлер", узнаем совсем скоро – с 6 января 2022 года фильм появится в кинотеатрах.

Вас также могут заинтересовать новости: