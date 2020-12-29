Картину сняли творцы популярного сериала "Черное зеркало" в псевдодокументальном формате.

В новом псевдодокументальном и пародийном фильме "Смерть 2020-му" (Death To 2020) во время одной из сцен персонаж актрисы Лизы Кудроу (сериал "Друзья") говорит, что "нет такого места, как Украина".

Читайте такжеПародия на события 2020-го: что известно о новом творении авторов "Черного зеркала"Такое заявление она делает в контексте пародийного обсуждения импичмента президенту США Дональду Трампу.

Премьера картины состоялась 27 декабря.

"Смерть 2020-му": что известно о фильме

Картина снята в формате псевдодокументального фильма. Фактически это пародия на главные события 2020-го.

Роли в фильме исполнили Сэмюэль Л. Джексон, Хью Грант, Лиза Кудроу, Лесли Джонс, Кумейл Нанджиани, Кристин Милиоти, Диана Морган, Джо Кири, Самсон Кайо, Трейси Уллман.

Создателями картины выступили авторы научно-фантастического сериала "Черное зеркало" Аннабель Джонс и Чарли Брукер.

Сюжет. Главные герои выступают псевдоэкспертами, которые "профессионально" комментируют громкие события уходящего 2020-го года – пандемия, протесты по всему миру. При этом беседа с ними ведется в формате интервью как будто для документального фильма.

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Автор: УНИАН