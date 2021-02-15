Фильм выйдет на HBO Max 18 марта.

HBO опубликовала трейлер режиссёрской версии фильма Зака Снайдера «Лига справедливости».

Читайте такжеВ сети показали первый кадр скандального сериала о королеве Англии с темнокожей актрисой (фото)Трейлер опубликован на YouTube.

Фильм выйдет на HBO Max 18 марта. Режиссёрская версия длится 4 часа.

«Лига справедливости» - американский супергеройский фильм 2017 года, основанный на комиксах DC Comics. Картина стала пятым фильмом расширенной вселенной и провалилась в прокате.

После того как режиссер Снайдер покинул проект из-за самоубийства дочери, студия наняла Джосса Уидона для дальнейших съёмок. Эксперты раскритиковали фильм, а поклонники потребовали выпустить режиссёрскую версию.

В мае 2020 года Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет выпущена под названием «Лига справедливости Зака Снайдера».

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Автор: Людмила Жерновская