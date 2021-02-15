HBO опубликовала трейлер режиссёрской версии фильма Зака Снайдера «Лига справедливости».
Читайте такжеВ сети показали первый кадр скандального сериала о королеве Англии с темнокожей актрисой (фото)Трейлер опубликован на YouTube.
Фильм выйдет на HBO Max 18 марта. Режиссёрская версия длится 4 часа.
«Лига справедливости» - американский супергеройский фильм 2017 года, основанный на комиксах DC Comics. Картина стала пятым фильмом расширенной вселенной и провалилась в прокате.
После того как режиссер Снайдер покинул проект из-за самоубийства дочери, студия наняла Джосса Уидона для дальнейших съёмок. Эксперты раскритиковали фильм, а поклонники потребовали выпустить режиссёрскую версию.
В мае 2020 года Снайдер объявил, что оригинальная версия фильма будет выпущена под названием «Лига справедливости Зака Снайдера».
Вам может быть интересно
- HBO выпустит еще один приквел "Игры престолов"
- Продолжение сериала "Секс в большом городе": стало известно, что будет с Самантой Джонс
- В экранизации The Last of Us сыграют звезды "Мандалорца" и "Игры престолов"
- HBO опубликовал тизер фантастического сериала "Невероятные" (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram