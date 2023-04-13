Первые проекты студии будут представлены на Каннском кинофестивале 2023 года.

Французский модный дом Saint Laurent решил заняться производством фильмов, основав для этого отдельную дочернюю продакшн-компанию. Это первый подобный случай в истории, когда модный дом не просто спонсирует производство, а занимается производством полноценных фильмов.

Как пишет WWD, Saint Laurent Productions дебютирует на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, представив два короткометражных фильма: "Странный образ жизни" Педро Альмодовара и еще один, о котором будет объявлено позже.

Также в разработке у компании уже есть еще несколько фильмов, в том числе ленты авторства Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодость", "Молодой папа") и Дэвида Кроненберга ("Муха", "М. Баттерфляй", "Преступления будущего").

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При этом в Saint Laurent подчеркивают, что они намерены производить не фэшн-фильмы в духе кампейнов, а полноценное самостоятельное кино под фестивали, кинотеатры и стриминговые платформы.

Фильм "Странный образ жизни" – что известно

Действие фильма "Странный образ жизни" (Strange Way of Life) будет происходить на американском Дальнем Западе, а в центре сюжета окажутся двое старых друзей, которые 20 лет назад вместе зарабатывали на жизнь в качестве охотников за головами. После длительной разлуки один из них решает навестить друга.

Главные роли в фильме, жанр которого описывают как ЛГБТ-вестерн, исполнили Итан Хоук ("Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Тренировочный день", "Варяг", "Лунный рыцарь") и Педро Паскаль ("Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас", "Kingsman: Золотое кольцо", "Невыносимая тяжесть огромного таланта"). Ожидается, что они вместе с режиссером представят фильм в Каннах.

Ну а снял фильм, пожалуй, самый влиятельный испанский режиссер современности, двукратный лауреат "Оскара" Педро Альмодовар ("Все о моей матери", "Дурное воспитание", "Возвращение", "Разомкнутые объятия", "Кожа, в которой я живу", "Параллельные матери"). Альмодовар – открытый гей, и ЛГБТ-тематика довольно часто поднимается в его фильмах.

Как сообщал УНИАН, отроет 76-й Каннский кинофестиваль историческая драма "Фаворитка" с Джонни Деппом в главной роли. Кроме того, в Каннах в этом году покажут долгожданные фильмы "Убийцы цветочной Луны" Мартина Скорсезе, "Индиана Джонс и реликвия судьбы" Джеймса Мэнголда и "Город астероидов" Уэса Андерсона.

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