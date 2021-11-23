Ведущий реалити рассказал, кто из украинских артисток мог бы стать звездой нового сезона.

Финал "Холостячки" со Златой Огневич уже близко, поэтому украинцы все больше интересуются, кто же станет новой участницей третьего сезона реалити. Ведущий шоу, Григорий Решетник, назвал четыре неожиданные кандидатуры среди украинских артисток.

Своими мыслями о том, кто же станет новой "Холостячкой", ведущий поделился в интервью изданию "КП".

Решетник назвал сразу несколько имен украинских артисток. Оказалось, первой претенденткой на роль "Холостячки" является Леся Никитюк.

"Леся - прекрасная талантливая девушка. Думаю, сезон с ней был бы очень интересным", - отметил ведущий реалити.

По слова Решетника, он рассматривает много девушек для роли новой "Холостячки", со многими из них он даже обсуждает этот вопрос. Однако некоторые артистки часто воспринимают его слова в шутку. Когда же их зовут на кастинг, то они понимают, что Решетник говорил об участии в реалити на полном серьезе.

Второй претенденткой на роль "Холостячки" может быть Тина Кароль. По словам Решетника, певица отлично бы справилась с поиском мужчины на шоу.

Ведущий проекта рассказал, что певица Наталья Могилевская также может стать новой "Холостячкой". Артистка якобы уже примеряет на себя роль звезды реалити. По словам Решетника, певице нужны мужчины, которые отличаются смелостью и наличием харизмы.

Еще одной претенденткой на звание новой "Холостячки" может быть певица Слава Каминская - экс-участница группы "НеАнгелы". Касательно артистки у Решетника есть еще одна идея. Он отметил, что Эдгар Каминский, бывший муж певицы, сейчас так же является холостяком.

Ведущий намекнул, что Каминская и ее экс-супруг могли бы стать участниками нового шоу, в котором сразу же были бы и "Холостяк", и "Холостячка". По словам Решетника его творческие идеи часто могу быть гораздо смелее, чем кажутся на первый взгляд.

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Автор: Полина Кузенко