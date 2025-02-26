1 марта в 23:00 на телеканале "1+1 Украина" покажут документальный фильм "Советские мифы. Все для людей", созданного корреспондентом ТСН Станиславом Ясинским в рамках спецпроекта журналистских расследований "ТСН: Особый взгляд".

"Советские мифы. Все для людей" - это история, развенчивающая миф о достатке, в котором якобы жили советские люди. О том, что колбаса по 2.20 была самой качественной, а мороженое пломбир самым вкусным. К этим образам часто обращаются пропагандисты, чтобы возбудить ностальгию по СССР или романтизировать времена СССР для тех, кто в них и не жил. Следующей цепочкой рассуждений должно стать желание восстановить союз - и оккупация Украины вполне укладывается в эту философию.

С помощью архивных кадров, свидетельств очевидцев и ученых автор реконструирует настоящее "благосостояние" советской эпохи. Голод, дефицит, очереди, отсутствие элементарных бытовых вещей, одежды, предметов гигиены - реалии, в которых выживали простые люди. Тогда как для высшей касты партийцев - работали спецмагазины, где все лучшее можно было взять даже даром. Карточная система, торговля из-под полы, форцовщики - настоящая система унижения людей из-за тотального дефицита.

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Все, чем до сих пор заставляют гордиться пропагандисты, даже колбаса по 2.20 - на самом деле создано не в СССР. Историческое расследование доказывает, что рецептуру почти всех промышленных продуктов СССР купил за рубежом, в частности в США, вместе с линиями производства. А бытовая техника появлялась в основном через промышленный шпионаж - чертежи просто воровали.

Технологии изготовления сосисок, сарделек, сгущенного молока, какао, майонеза, плавленого сыра, мороженого сортов "Пломбир" и "Эскимос", бисквитов, шоколада, и даже кетчупа, а также, оборудование для хлебобулочного комбината были привезены из США в 1936 году наркомом пищевой промышленности Анастасом Микояном. Первый советский пылесос 1952 года, который считался революционным творением советских инженеров, на самом деле был до деталей скопирован со шведского пылесоса Electrolux, изготовленного еще в 1921 году. Почему СССР оказался неспособным создать собственный пылесос, телевизор или холодильник?

Все это вместе работало как еще один метод усмирения масс - доказывает автор, потому что голодные и нищие люди не готовы на сопротивление. Когда людям нечего надеть, обуть и поесть, то любая подачка, обещание чего-нибудь немножко лучшего делает из людей рабов.

"Все для людей" - это о самом близком для каждого бывшего "советчика" - о быте и о вещах в стране, где все производилось на военных заводах. То, что в остальном мире просто продавалось в магазинах, в Союзе надо было доставать, иногда самыми фантастическими способами. Становится очень грустно, когда берешь любой предмет из советского дома и интересуешься, когда его изобрели и начали производить. Пылесос, тот самый, который изобрели в начале 20го века, в СССР начали производить малыми партиями только в 50х. Холодильники, которые в США в 1960-м были в 95% семей, в СССР в том же году имели лишь 5% домохозяйств. А гигиенические тампоны, которые в Америке запатентовали в 30х, в СССР появились только в 1989м. То же самое в той или иной степени касалось одежды, еды и любых других вещей для простых граждан. Поэтому когда я слышу сантименты о "лучших в мире" мороженом, колбасах или вещах, то начинает казаться, будто попал в параллельную реальность или филиал психбольницы", - комментирует автор фильма, документалист Станислав Ясинский.

Эксклюзивные комментарии для проекта предоставили: писательница Оксана Забужко, Анатолий Круглашов, профессор, заведующий кафедрой политологии и государственного управления ЧНУ, Алена Якубец, заведующая отделом новейшей истории Украины Национального музея истории Украины, Виктория Небрат, заведующая отделом экономической истории Института экономики и прогнозирования НАНУ, Людмила Черенько, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАНУ, писатель Петр Яценко.

Напомним, "ТСН. Особый взгляд" - это журналистские расследования, которые раскрывают малоизвестные факты о событиях и процессах, формирующих историю не только Украины, но и мира.

Посмотреть документальный фильм "Советские мифы. Все для людей" можно 1 марта в 23:00 на телеканале "1+1 Украина".

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