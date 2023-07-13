Главные роли в фильме исполнили Михаил Дзюба, Wellboy и Ирма Витовская.

3 августа 2023 года в украинский прокат выходит музыкальная криминальная комедия "Короли рэпа" от режиссера Мирослава Латика ("Передряга на 5 baksiv", "Максим Оса и золото Песиголовца").

В центре сюжета фильма – 17-летний Дима "Казан", который больше всего мечтает стать рэпером и покорить сердце деревенской красавицы Светы. Вместе с другом Женей "Арахисом" они пишут тексты, выступают в сельском клубе и строят планы на будущее. Но однажды Казану предлагают легко и быстро заработать – он соглашается и... попадает в криминал. Поняв, в какую передрягу он попал, парень ищет выход и пытается соскочить, но ставки в этой игре только повышаются.

Как снимали ленту, что было самым трудным на съемках, кто снялся в главных ролях, кого сыграла суперзвезда украинского кино и театра Ирма Витовская ("Брама", "Мои мысли тихие") и в других интересных вопросах мы разбирались вместе с прокатчиком Adastra Cinema.

Чему научился Михаил Дзюба

"Рэп не поют – рэп читают", – повторяет Казан. А вот самому актеру Михаилу Дзюбе, исполнившему его роль, пришлось учиться читать рэп, хотя до участия в фильме он также писал биты и тексты. Поэтому, готовясь к фильму, актер наблюдал за рэп-исполнителями и расспрашивал у них советы, а потом все это отрабатывал, чтобы чувствовать себя более уверенно.

А еще актеру пришлось учиться управлять автомобилем – Дзюба даже брал уроки по экстремальному вождению с профессиональным водителем-гонщиком. По сюжету его герой гоняет на машине, а вскоре и сам актер смог лихо управлять своими "Жигулями".

Как Wellboy осваивал бой

Почти всегда для новой роли приходится чему-то учиться: артист Антон Вельбой (сценический псевдоним Wellboy) для съемок в "Королях рэпа" учился сценическому бою. Как признался певец, он это делал впервые, поэтому было немного сложно, но интересно.

О сценарии

Режиссер Мирослав Латик признался, что переделывал первоначальный сценарий: "Период сценарных правок был сложным, потому что первоначальный текст был более жесткий, о 90-х. А я хотел дать человеческую мотивацию героям. И хотя общая канва осталась, в сценарии я много переделал".

Значительно изменился и образ деревенской красавицы Светы – в первоначальном варианте она была слишком холодна и бесчувственна. Также были добавлены некоторые сцены бандитского бизнеса.

Язык персонажей

Хотя почти все диалоги писали режиссер и сценаристы, каждый из героев разговаривает на своем периферийном языке. Каждый из актеров добавлял к языку своих персонажей некоторые отдельные выражения и слова: актер Юрий Кулинич придумал слова-паразиты своему герою, а актриса Елена Узлюк также добавляла некоторые речевые обороты. Именно поэтому появляется ощущение, что персонажи разговаривают на настоящем живом языке.

Музыка как история

Музыка в фильме – очень важная. Саундпродюсером ленты стал композитор Cepasa, который также подбирал музыку и интегрировал ее в контекст фильма. Кроме того, в фильме звучат композиции таких известных исполнителей, как Kalush, KAZKA и Crechet.

К тому же отдельные композиции написали Михаил Дзюба и Мирослав Латик. А вот Вельбой, более известный как сольный музыкальный исполнитель и автор песен ("Гуси", "Вишни", "Додому"), не написал ни одной композиции для фильма, но признался, что читать рэп в кадре было очень интересно.

Где проходили съемки

Весь фильм был снят в Киевской области, где были найдены реальные локации – например, здание магазина, где работает Света, и сельский клуб, художники лишь добавили некоторые детали.

И хотя речь идет о современности, есть ощущение, что события происходят в 90-е – именно из-за локаций тех времен. Но современная периферия так и выглядит – содержит следы 90-х, 80-х и даже 70-х годов.

Проститутка на дороге

Ирма Витовская играет в фильме женщину сложной судьбы Нинку "Обочину", которую все в деревне считают проституткой, потому что она стоит на трассе. Но как на самом деле – зрители узнают уже после просмотра ленты.

Авторы фильма рассказывают, что однажды произошел странный случай: во время съемок возле Витовской, которая была накрашена для роли и в лабутенах, остановилась машина. Но в тот миг к актрисе подскочили девушки-гримеры с возгласами: "Это съемки! У нас тут съемки! Не мешайте!". Машина поехала дальше, но, кажется, люди в машине решили, что на дороге реально стоит проститутка.

О необычном на съемках "Королей рэпа"

Во время съемок группа вышла за график, но им удалось невероятное – выбить дополнительную смену. "Это стоило больших денег, но продюсеры пошли на это ради фильма. И я сейчас этот момент припоминаю с теплом, потому что все было cool-cool, круто-круто и красиво-красиво. С нежностью к людям, с которыми мы делали фильм", – вспомнил режиссер Латик.

Wellboy о самом сложном

Антон Вельбой признался, что больше всего ему было трудно вставать с утра и учить текст. А самым приятным стало читать рэп со сцены – артист отметил, что почувствовал себя деревенской звездой.

Михаил Дзюба о первом опыте

Актер признался, что самым сложным для него было зайти в первый кадр. Снимали, как Казан заходит в магазин, лица актера не было видно – потому что сцену снимали сверху. Михаил рассказывает, что его буквально трясло из-за огромной ответственности и первого кадра. Но как только сняли кадры, разбили тарелку (по обычаю группа это делает после съемки первого кадра) – все пошло замечательно.

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