В украинских кинотеатрах яркий музыкальный фильм Мирослава Латика выйдет 3 августа 2023 года.

Вышел новый трейлер украинской музыкальной криминальной драмы "Короли рэпа", одну из главных ролей в которой исполнил популярный певец Wellboy.

Также лента официально получила дату выхода в украинский прокат – 3 августа 2023 года.

В центре сюжета фильма – 17-летний парень по кличке Казан, который больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце девушки. Ради своих достижения целей он готов рискнуть, но обстоятельства направляют его жизнь в другом направлении, где его ждут борьба за успех, любовь и выживание. Это история о взрослении, роковых ошибках, поисках своего места в жизни и любви, которую первые зрители уже успели сравнить с фильмом "8 Миля".

Главные роли в ленте исполнили Михаил Дзюба ("Между нами", "На той стороне"), певец Wellboy (Антон Вельбой), Ирма Витовская ("Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет"), а также Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк и Андрей Борис.

Композитором и саундпродюсером фильма выступил электронный музыкант Cepasa (Павел Ленченко). Также в ленте звучат треки таких известных украинских музыкантов, как Kalush, KAZKA, Crechet и Антон Вельбой (Wellboy), сыгравший одного из главных героев Женю "Арахиса".

Режиссером фильма выступил Мирослав Латик ("Передряга на 5 baksiv", "Максим Оса и золото песиголовца").

Как сообщал УНИАН, премьера фильма "Короли рэпа" состоялась еще на Одесском международном кинофестивале 2021 года, где мощная лента, которая удачно соединила в себе криминальную интригу, любовную историю, яркую музыку и стильный визуальный ряд, стала фаворитом показов. Позже фильм Латика получил множество наград и положительных отзывов на международных кинособытиях.

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