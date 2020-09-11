В основу восьмисерийного проекта легла статья журнала Texas Monthly "Джо Экзотик: Темное путешествие в мир дикого мужчины".

Amazon выпустит сериал про Джо Экзотика, известного всему миру благодаря документальному сериалу "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" от Netflix.

Читайте такжеAmazon отменил съемки мини-сериала "Кортес" с Хавьером БардемомСериал вышел на Netflix в марте и моментально побил рекорды по просмотрам.

Как сообщает Variety, Amazon займется продюсированием и выпуском проекта совместно с CBS TV Studios and Imagine TV. Главную роль сыграет актер Николас Кейдж, для которого это будет его первая роль в сериале.

В основу восьмисерийного проекта легла статья журнала Texas Monthly "Джо Экзотик: Темное путешествие в мир дикого мужчины". Дата выхода проекта пока не известна.

Как сообщает 112.ua, в центре сюжета будет история Джо Экзотика – эксцентричного владельца зоопарка в Оклахоме, пытающегося всеми силами сохранить тигров и свой проект. Он сменил четырех мужей, баллотировался в президенты США и губернаторы штата. Экзотик долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо даже решил организовать ее убийство, за что получил 22 года тюрьмы, которые и отбывает до сих пор. Создатели покажут историю Джо и его путь от обычного оклахомского парня до невероятного персонажа, которого мы знаем сейчас.

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Автор: УНИАН