Amazon выпустит сериал про Джо Экзотика, известного всему миру благодаря документальному сериалу "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" от Netflix.
Читайте такжеAmazon отменил съемки мини-сериала "Кортес" с Хавьером БардемомСериал вышел на Netflix в марте и моментально побил рекорды по просмотрам.
Как сообщает Variety, Amazon займется продюсированием и выпуском проекта совместно с CBS TV Studios and Imagine TV. Главную роль сыграет актер Николас Кейдж, для которого это будет его первая роль в сериале.
В основу восьмисерийного проекта легла статья журнала Texas Monthly "Джо Экзотик: Темное путешествие в мир дикого мужчины". Дата выхода проекта пока не известна.
Как сообщает 112.ua, в центре сюжета будет история Джо Экзотика – эксцентричного владельца зоопарка в Оклахоме, пытающегося всеми силами сохранить тигров и свой проект. Он сменил четырех мужей, баллотировался в президенты США и губернаторы штата. Экзотик долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо даже решил организовать ее убийство, за что получил 22 года тюрьмы, которые и отбывает до сих пор. Создатели покажут историю Джо и его путь от обычного оклахомского парня до невероятного персонажа, которого мы знаем сейчас.
Новости по теме:
- Amazon отказался выпускать сериал "Темная башня" по романам Стивена Кинга
- Опубликован тизер сериала по вселенной Fallout (видео)
- Amazon выпустил трейлер фильма о Марии Кюри, перевернувшей "радиоактивный" мир (видео)
- Сериал "Охотники" с Аль Пачино продлили на второй сезон
- Новый сериал HBO стал самым успешным за последние два года
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram