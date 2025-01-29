'Когда ты выйдешь замуж?' покоряет мир: рекорды первого уикенда и презентация на самом престижном кинофестивале мира

Кинотеатральный релиз фильма "Когда ты выйдешь замуж?" стал настоящим кинематографическим феноменом!

Лента вышла в широкий прокат 23 января, кассовые сборы первого уикенда задали новую планку с начала 2025-го: бокс-офис первого уикенда составил 10 813 024 гривны, а количество реализованных билетов - 63 341. Таким образом лента вошла в ТОП-7 самых кассовых фильмов по показателю первого уикенда в истории украинского кинематографа.

Главные роли исполняют известные актеры украинского кинематографа: Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк, Наталка Денисенко, а также новое имя украинского кино - Павел Текучев. К ним присоединились звезды из Хорватии: актер Домагой Янкович и певица Лидия Бачич.

Автор и режиссер Алексей Комаровский:

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"С 24 по 28 января мы отправились в масштабный кинотур по городам Украины, и это были пять дней, наполненных искренними эмоциями, - рассказывает автор и режиссер ленты Алексей Комаровский, - Одесса, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов и Ровно - каждый город встречал нас с неподдельной теплотой.

Овации после просмотров не утихали долго, люди благодарили и делились своими впечатлениями. Билеты на показы разлетались за считанные часы, и это еще раз подтверждает, насколько украинское кино важно и нужно. Мы увидели, что наш фильм не просто нашел своего зрителя, а стал событием, которое объединило людей".

Это не просто успех - это настоящий прорыв украинского кино на мировую арену.

Фильм "Когда ты выйдешь замуж?" получил не только признание зрителей, но и важную международную возможность! Лента будет представлена на главной Европейской киноплощадке European Film Market в рамках 75-го Берлинского Кинофестиваля. Показ фильма, который состоится 14 февраля, обещает стать одним из главных кинематографических событий на международной арене.

Генеральный продюсер ленты Андрей Ногин:

"Мы благодарны каждому зрителю и приглашаем всех в кинотеатры за порцией юмора, романтики и положительных эмоций. Прокат в Украине продолжается, а мы готовимся удивить международную зрительскую аудиторию".

Эта лента поражает также рекордным бюджетом, который стал крупнейшим за последние 10 лет среди фильмов, созданных исключительно за частные инвестиции".

Производство украинских кинокомпаний FFILMS и IDEAFILMS в партнерстве с UCH, Словакия, Cinevilla Studio Latvia, MissArt, Хорватия.

Официальный партнер фильма - 1+1 Media.

Официальный прокатчик в Украине - B&H Film Distribution.

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