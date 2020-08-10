Появились дата премьеры и новый трейлер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад"

По сюжету успешная нью-йоркская психотерапевт Грейс Сакс готовится к очередному пику в своей карьере – выходу собственной книги. Но в день презентации пропадает ее супруг.

Сериал под названием "Отыграть назад", в главной роли которого снялась звезда Голливуда Николь Кидман, получил дату премьеры и обновленный трейлер.

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Ролик появился на официальном Youtube-канале сети HBO.

Планировалось, что шоу по книге Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать" выйдет в мае, одновременно с запуском стриминга HBO Max, но из-за пандемии коронавируса и карантина премьеру пришлось перенести. Зрител смогут смотреть сериал с 25 октября.

По сюжету успешная нью-йоркская психотерапевт Грейс Сакс готовится к очередному пику в своей карьере – выходу собственной книги. Но в день презентации пропадает ее супруг, к тому же ей сообщают, что она – главная подозреваемая в жестоком убийстве. Женщине придется пройти через предательство родных и огромный стресс, чтобы взять себя в руки и начать все заново ради сына. Кроме Кидман в детективном триллере сыграли Хью Грант, Дональд Сазерлэнд, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб и другие.

Как сообщал УНИАН.Lite, в марте HBO презентовал второй тизер детективной драмы "Отыграть назад" с Николь Кидман в главной роли.

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