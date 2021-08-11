Премьера запланирована на вторую половину августа.

Фильм "Туристическая Украина в пространстве и времени" – это настоящая аудиовизуальная поэма, которая завораживает зрителя своей красотой. По словам авторов фильма, целью было запечатлеть удивительные метаморфозы туристических ландшафтов нашей страны во времени в течение дня и от сезона к сезону.

"Мы стремимся показать все циклы жизни Украины как отдельного организма, от больших сезонных изменений до краткосрочных преобразований, происходящих в течение суток. От востока и до запада, от пробуждения страны весной, а затем через буйство лета – до замирания зимой", - рассказывает один из авторов Сергей Саломатин.

Надо заметить, что понятия "туризм" и "туристические локации" авторы фильма трактуют довольно широко. В круг их внимания попадают не только и не столько исторические и ландшафтные достопримечательности, но и любые впечатления, которые получают на своем пути все внимательные путешественники.

"Фильм объединяет идея гармонии, царящей в пейзаже - природном, городском и водном", - объясняет режиссер.

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Также важный вклад сделал в атмосферу фильма композитор Алексей Микрюков (King Imagine). Созданный им саундтрек в стилистическом диапазоне от джаза до Modern Creative удивительно тонко гармонирует с видеорядом "Туристической Украины...".

"Я вкладываю в эту музыку свое видение украинской природы. Это музыка и видеоряд для тех, кто находится "в моменте", - сказал Микрюков.

Премьера фильма запланирована на вторую половину августа и приурочена к 30-летию Независимости Украины.

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Автор: Диана Могилевич