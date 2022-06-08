Сериал "Клуб полуночников" выйдет на Netflix 7 октября 2022 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер мистического сериала "Клуб полуночников" (The Midnight Club), шоураннером которого выступит Майк Флэнаган, ранее поставивший для этой же платформы сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки усадьбы Блай" и "Полуночная месса".

Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.

Также стало известно, что сериал "Клуб полуночников", состоящий из 10 эпизодов, выйдет на Netflix 7 октября 2022 года.

В центре сюжета сериала окажется группа из восьми неизлечимо больных молодых людей, проживающие в домашнем хосписе Роттердама, которым управляет загадочный врач. Каждую ночь ребята встречаются в полночь, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. Однажды ночью они заключают договор, что тот, кто первым поддастся болезни, несет ответственность за общение с другими за пределами могилы. После того, как один из них умирает, начинаются странные происшествия.

Отметим, что на данный момент Майк Флэнаган также работает над хоррор-сериалами "Падение дома Ашеров" и "Что-то убивает детей". Таким образом, количество проектов, над которыми Флэнаган работает вместе со своим партнером по Intrepid Pictures Трэвором Мэйси в рамках большой сделки с Netflix, достигнет шести.

Как правило, все мини-сериалы в рамках данной сделки состоят из одного завершенного сезона, однако они никак не связаны между собой. Вместе с тем, несколько актеров, таких как Карла Гуджино, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Саманта Слойан и другие, уже были задействованы в нескольких проектах Флэнагана в разных ролях.

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