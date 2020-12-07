Композиция вошла в восьмой альбом Black Eyed Peas \ скриншот с видео
Хип-хоп-группа Black Eyed Peas и колумбийская певица Шакира выпустили клип на песню Girl Like Me.
Читайте такжеШакира впервые за долгое время выпустила новую песню (аудио)Композиция вошла в восьмой альбом Black Eyed Peas под названием Translation, релиз которого состоялся в июне этого года.
Кроме Шакиры, в его записи приняли участие Джей Бальвин, Maluma, Tyga и French Montana, передает 112.ua.
В музыкальном видео участники Black Eyed Peas читают рэп, а Шакира поет, а еще занимается аэробикой и катается на скейте.
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