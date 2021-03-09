Музыкантам пришлось полностью переписать песню.

Прошла премьера нового клипа и конкурсной версии песни «Шум» представителей Украины на Евровидении-2021 группы Go_A Band.

В эфире UA:Першого исполнители пошутили, что после выхода клипа у них еще будет несколько часов отдыха, а дальше подготовка к выступлению продолжится.

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Солистка группы Екатерина Павленко в эфире Суспільного заявила, что им пришлось полностью переписать песню «Шум», с которой они будут представлять Украину на конкурсе в Нидерландах.

Музыканты сократили хронометраж песни до 3-х минут, как того требует регламент конкурса. Новый текст также основан на украинском фольклоре.

"Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, которую выпустили в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла, и все очень рады", – пояснила Павленко.

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Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней «Шум».

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Автор: УНИАН