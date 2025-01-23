В широкий украинский прокат фильм выйдет 10 апреля 2025 года.

Кинокомпания B&H film distribution показала первый трейлер биографической драмы "Кислородная станция" (Oxygen Station), описывающей знаковый фрагмент биографии лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, когда во времени совпали самые большие испытания и угрозы для его жизни и одновременно – ростки надежд на хрупкое счастье в условиях тотальной неволи.

События фильма происходят в 1980 году в СССР. Многолетний политический заключенный Мустафа Джемилев отбывает ссылку в поселке Зырянка в советской Якутии. Здесь он работает на кислородной станции: ежедневно наполняет ржавые баллоны кислородом. Его повседневный монотонный труд напоминает судьбу мифологического Сизифа.

Тем временем, школьная учительница Сафинар совершает потрясающее путешествие по стране-тюрьме, хотя и сама не знает, почему решилась на этот шаг, и есть ли в ее решении поехать к Мустафе нечто большее, чем долг. Ее путешествие полно загадок и опасностей, а чувства прорастают сквозь безысходность и тщетность усилий.

"Бессмысленный труд Сизифа является одной из ключевых метафор западной культуры. Но фильм "Кислородная станция" предлагает другой взгляд на этот образ. Здесь Сизиф – это советский диссидент, который продолжает борьбу в безнадежном положении, и несмотря на все репрессивные усилия не теряет настойчивости, мотивации и веры в свой народ. Всего через несколько лет после событий, о которых говорится в ленте, Советский Союз развалится. У крымскотатарского народа якобы появится шанс наконец вернуться домой. Но империя и в дальнейшем будет сопротивляться, ее кровожадная сущность, жажда уничтожать и порабощать целые народы, остается неизменной до наших дней. Именно поэтому пример Мустафы Джемилева остается актуальным и в наше время: борьба должна продолжаться до победы, даже тогда, когда победа невозможна", – рассказал режиссер фильма Иван Тимченко, который до этого снял фильм "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс".

Главные роли в фильме исполнили Борис Орлов ("Червоный", "Тарас. Возвращение") и Кристина Дейлик ("Вулкан").

Фильм является совместной работой Украины, Чехии и Словакии. Композитором выступил японец Джун Мияке, который ранее работал над музыкой к фильмам Вима Вендерса.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Tallinn Black Nights Film Festival 2023. Лента получила специальную награду жюри Национальной конкурсной программы за лучшую режиссуру, а также приз за лучшую песню в рамках Одесского МКФ в 2024 году.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

В широкий украинский прокат фильм выйдет 10 апреля 2025 года.

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