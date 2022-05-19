До конца мая в Киеве возобновят работу 6 коммунальных кинотеатров.

До конца мая в Киеве возобновят работу 6 коммунальных кинотеатров.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что 21 мая возобновляют работу коммунальные кинотеатры "Лейпциг", "Флоренция" и кинотеатр им. Шевченко, а с 26 мая - "Старт", "Факел" и "Лира".

"В кинотеатре "Лира" будут демонстрировать реставрированную копию классики украинского кино "Тени забытых предков". А ко Дню Киева 28 мая - специальный показ документального фильма "Национальный музей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае объявления воздушной тревоги сеансы останавливаются и зрители должны направляться в укрытие. В таком случае билеты можно будет использовать в любой другой день или на другой сеанс.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на Каннском кинофестивале.

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