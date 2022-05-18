Главные роли в сериале исполнят Татьяна Маслани, Марк Раффало и Тим Рот.

Вышел первый трейлер нового сериала по комиксам Marvel "Она-Халк" (She-Hulk).

Сообщается, что премьера сериала состоится 17 августа 2022 года Disney+.

Главные роли в сериале исполнят Татьяна Маслани (Дженнифер Уолтерс / Она-Халк), Марк Раффало (Брюс Бэннер / Халк) и Тим Рот (Эмиль Блонский / Мерзость). Роль главного антоганиста в сериале исполнит Джамила Джамиль (Титания).

В центре сюжета сериала – женщина-юрист Дженнифер Уолтерс, специализирующаяся на делах, связанных со сверхлюдьми. Она является двоюродной сестрой мстителя Брюса Бэннера / Халка и может превращаться в большую и более мощную версию самой себя с зеленым оттенком после того, как ей сделали переливание крови от ее кузена.

Отметим, "Она-Халк"– это уже восьмой телесериал четвертой фазы киновселенной Marvel (после "ВандаВижен", "Сокол и Зимний солдат", "Локи", "Что если...?", "Соколиный глаз", "Лунный рыцарь" и "Мисс Марвел"), события которого происходят после фильма "Мстители: Финал". Руководительницей сериала и автором сценария является Джессика Гао, которая до этого работала над такими проектами, как "Рик и Морти", "Кремниевая долина", "Робоцип", "Могучая Би" и "Панда Кунг-Фу: Легенды крутости". Сериал будет состоять из 9 эпизодов.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел первый тизер супергеройского фильма "Тор: Любовь и гром".

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