Президент отметил, что сегодня, как и почти 100 лет назад, снова нужно, чтобы кино перестало быть немым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит сражаться, а диктатор проиграет.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он выступил по видеосвязи на Каннском кинофестивале - зрители аплодировали стоя.

Президент отметил, что расскажет одну историю, имеющую не открытый финал, а такой, который может поставить точку в битве, длящейся уже более 100 лет.

"Эта битва началась с прибытия поезда, из него вышли герой и антагонист. И так зародилось противостояние на экране, перешедшее в реальную жизнь. Сначала кино появилось в нашей жизни, а потом стало нашей жизнью. Потом от кино зависело то, каким будет будущее. Моя история сегодня именно об этой битве и о будущем", - сказал он.

По словам Зеленского, самые страшные диктаторы 20-го века любили кино, но оставили после себя жуткие документальные кадры кинохроники, а также фильмы, которыми были брошены вызовы этим диктаторам.

Он напомнил, что 1 сентября 1939 года в Каннах должен был начаться первый фестиваль, но началась Вторая мировая война.

"На этом пути было много важных пунктов, однако наиболее выдающийся - в 1940 году, когда в противоположность антагонисту мир увидел, на первый взгляд, незаметного парня, не похожего на героя, но оказавшегося таким. "Великий диктатор" Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального диктатора, но благодаря ему кинематограф перестал быть немым во всех смыслах этого слова", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил слова Чаплина, которые прозвучали с экранов в 1940 году:

"Людская ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они отняли у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет...".

Зеленский отметил, что с тех пор человечество сняло немало прекрасных кинокартин.

"Казалось, что все уже поняли, что покорять людей можно прекрасным, собирая их у экранов, а не уродливым, собирая их в бомбоубежищах. Казалось, что все уже думали, что хоррор в виде полномасштабной войны, которая может охватить весь континент, больше не будет иметь продолжения. Но опять, как и тогда, есть диктатор. Опять, как и тогда, есть война за свободу. Опять, как и тогда, нужно, чтобы кино не было немым", - подчеркнул он.

Президент уточнил, что не проходит и недели, чтобы на территории, где были или до сих пор есть оккупанты, не нашли массовых захоронений убитых и замученных людей. По его словам, у российских захватчиков ничего не получается, кроме как убивать.

"Они засеяли Европу трупами... Мы этого никогда не забудем, потому что это даже не ад... война намного хуже. Более 2 тысяч ракет уже ударили по нашей земле, десятки городов разрушены полностью, сожжены села, более 500 тысяч украинцев депортированы в Россию силой... люди находятся в лагерях России, которые созданы по аналогам нацистских лагерей. Никто не знает, сколько заключенных там выживут, но все знают, кто в этом виноват. Думаешь, что мыло тебя отмоет? Вряд ли", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято". Глава государства призвал кино не оставаться вне единства, которое сейчас проявил мир.

"Конечно, мы продолжим сражаться. И у нас нет альтернативы, чем бороться за свободу. Я уверен, что диктатор проиграет... Наконец мы должны одержать победу в этой битве, и нам нужно кино, которое обеспечит именно такой финал, чтобы каждый голос был на стороне свободы", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк и другие города Донбасса до сих пор остаются основной мишенью для оккупантов. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сдерживают постоянные атаки на тех направлениях, где Россия еще пытается наступать.

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