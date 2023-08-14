Режиссер ленты, получая награду, со сцены рассказала о том, что некоторые члены команды, работавшие над фильмом, погибли во время полномасштабной войны.

Украинский фильм "Степне" получил награду на престижном международном конкурсе 76-го кинофестиваля Locarno Film. Ленту отметили за лучшую режиссуру.

"В субботу, 12 августа, в швейцарском городе Локарно состоялась церемония награждения победителей 76-го Международного кинофестиваля. Режиссер Марина Врода получила награду "Пардо" - награду за лучшую режиссерскую работу за ленту "Степне", - сообщается на странице Госкино в Facebook.

Во время фестиваля режиссер вышла на сцену за наградой. Она поблагодарила жюри и команду, с которой работала над фильмом. Врода отметила, что сейчас некоторые кинематографисты воюют на фронте, а некоторые - погибли во время полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме этого, она прям со сцены крикнула "Слава Украине". В ответ на это режиссер Раду Жуже из Румынии сказал: "Героям слава!".

О чем фильм "Степне"

В Госкино отметили, что лента рассказывает о мужчине, которому пришлось вернуться к своей старой матери. Герой фильма покидает большой город, много думает о своей жизни и встречает женщину, которую очень любит. Кроме этого, перед смертью матери мужчина узнает о сокровище.

Напомним, недавно стало известно, что украинский кинохит "Клондайк" вышел в американский прокат.

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