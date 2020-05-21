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KHAYAT презентовал новую песню (видео)

12:07, 21 мая 2020
Кино и музыка
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KHAYAT презентовал новую песню / Фото: instagram.com/ado.khayat

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Трек был опубликован на официальном канале артиста на Youtube.

Новая песня называется "Говорила".

""Говорила" - это не персонифицированная история, а взгляд со стороны на типичную жизненную ситуацию, где я выступаю в роли рассказчика", - прокомментировал на своей странице в Instagram певец.

"Песня проникнута идеей о том, что счастье любит тишину и правду, но я уверен, что каждый из вас увидит свой личный смысл сквозь призму собственных наблюдений и опыта", - написал KHAYAT.

Отметим, что "Говорила" - это первая авторская работа певца со времен участия в Нацотборе на "Евровидение-2020".

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Теги: #Евровидение