KHAYAT презентовал новую песню (видео)
12:07, 21 мая 2020Кино и музыка
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Новая песня стала первой авторской работой певца со времен участия в Нацотборе на "Евровидение".
KHAYAT презентовал новую песню / Фото: instagram.com/ado.khayat
Украинский певец KHAYAT презентовал новую песню.
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Трек был опубликован на официальном канале артиста на Youtube.
Новая песня называется "Говорила".
""Говорила" - это не персонифицированная история, а взгляд со стороны на типичную жизненную ситуацию, где я выступаю в роли рассказчика", - прокомментировал на своей странице в Instagram певец.
"Песня проникнута идеей о том, что счастье любит тишину и правду, но я уверен, что каждый из вас увидит свой личный смысл сквозь призму собственных наблюдений и опыта", - написал KHAYAT.
Отметим, что "Говорила" - это первая авторская работа певца со времен участия в Нацотборе на "Евровидение-2020".
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