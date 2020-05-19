Мир уже не будет прежним: Сергей Михалок и Drezden представили новый клип (видео)

Режиссером клипа выступил Владимир Нефедов.

Новый проект лидера группы «Ляпис 98» Сергея Михалока – Drezden – представил футуристический клип на песню «Давида олень».

В ролике есть параллельные миры и выдуманная реальность, инопланетяне и рисованные персонажи, а также отсылки к голливудским фильмам 60-х годов XX-века.

Читайте такжеДан Балан ворвался в тренды YouTube с украиноязычной песней и бьет рекорды просмотров (видео)Режиссером клипа выступил Владимир Нефедов. Съемки проходили два дня в Лос-Анджелесе и окрестностях.

«Один из наших режиссеров монтажа, который занимался созданием титров в видео, прокомментировал клип так: герой «делает дела» сидя дома, используя специальный портал, а в конце телепортируется в «новый мир». После карантина мир уже не будет прежним. Восприятие истории кардинально изменилось за несколько месяцев. Клип снимался в январе, а тогда никто даже и предположить не мог, как будут разворачиваться события весной», - рассказал Нефедов.

Для работы с роботизированными костюмами был приглашен Роберт Дивайн, автор костюмов в технологии аниматроника. Он работал на таких проектах как «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все», «Робокоп», «Без лица», «Армагеддон», «Стартрек», «Марс атакует», «Терминатор», «Искусственный разум» и др.

Ранее УНИАН писал, как экс-участник One Direction представил клип на песню Watermelon Sugar.