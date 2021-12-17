В новом клипе группы присутствует немного мистики.

Украинская группа KAZKA выпустила клип на песню "Автовідповідач", в котором рассказывается о болезненном расставании с любимым человеком.

Видео снято в лучших традициях роуд-муви: здесь есть и ретро-автомобиль, и странные попутчики, и дорожные пейзажи, и неожиданные сюжетные повороты, и даже мистика. В общем это история о болезненном расставании, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается.

Читайте такжеОбъявлены номинанты премии YUNA-2022"Это своеобразная исповедь. О потерянной любви, страхах, умении прощать и магической связи между людьми, которую почти невозможно разрушить", - сказала солистка группы Александра Зарицкая.

"Стильное видео, мелодия цепляет и не отпускает – супер", "Это что-то невероятное", "Какие вы красивые, танец классный. Получилось на отлично", "Такая милая, голос бархатный", - пишут поклонники в комментариях под видео.

К слову, группа KAZKA продолжает развивать свою метавселенную KAZKA SVIT, где музыка живет рядом с другими креативными проектами. Более того, недавно группа KAZKA стала одним из первых музыкальных проектов в мире, который анонсировал выход собственной валюты – KAZKA COIN. Монета "оживет" 1 марта 2022 года, в день 5-летия группы.

Напомним, ранее Александра Зарицкая в бикини похвасталась невероятными результатами похудения.

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Автор: Диана Могилевич