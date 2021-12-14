Певица похудела более чем на 20 килограмм.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая похудела более чем на 20 килограмм за время участия в шоу "Танцы со звездами".

Сейчас девушка откровенно показывает фотографии, на которых выглядит значительно стройнее. Кроме того, звезда дала несколько советов, как оставаться в хорошей форме.

По словам певицы, она до сих пор не употребляет сахар, хлеб, мясо, молоко и снеки. Вероятно, Александра отказалась от всех продуктов, которые вредят здоровью и фигуре. Также она планирует возобновить занятия танцами.

Читайте такжеАни Лорак показалась в новом парике и выпятила свои прелести (фото)Напомним, недавно Александра Зарицкая показалась в купальнике. Тогда поклонники засыпали ее комплиментами.

"Выглядишь просто огненно", "Красотка", "Какие волны, какая Сашка", "Эти фото невероятные", "Афродита, которая вышла из морской пены", "Поцелованная Всевышним", - писали поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич