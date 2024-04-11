На кинофестивале в Каннах в 2024 году покажут фильм Кирилла Серебренникова "Limonov: The Ballad of Eddie".

Стали известны все конкурсанты Каннского кинофестиваля 2024 года, об одном из которых ранее распространились слухи, что фильм "Брат 3" якобы покажут на конкурсе. Несмотря на выражение поддержки Украине организаторами конкурса, в списках участников присутствует российский режиссер. Речь идет о Кирилле Серебренникове, который представит свой фильм "Limonov: The Ballad of Eddie".

Как пишет издание Variety, в этом году состоится уже 77-й кинофестиваль в Каннах, куда ежегодно съезжаются мировые кинокритики, режиссеры и актеры, чтобы представить свои проекты. Конкурс будет проходить с 15 по 24 мая. Каннский кинофестиваль откроется мировой премьерой сюрреалистической комедии Квентина Дюпье "Второй акт" с Леа Сейду в главной роли.

Председателем жюри назначена Грета Гервиг. Она стала первой американской женщиной-режиссером на этой должности.

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Что известно о фильме Серебренникова "Limonov: The Ballad of Eddie"

Это художественный англоязычный фильм, работу над которым Серебренников начал еще в 2022 году. Главным героем картины является Эдуард Лимонов, которого играет Бен Уишоу. За основу режиссер взял роман Эмманюэля Каррера "Лимонов", который рассказывает о жизни российского писателя Эдуарда Лимонова. В картине изображена эпатажная история жизни радикального советского поэта, который стал бездомным в Нью-Йорке, сенсацией во Франции и политическим антигероем в России.

Стоит заметить, что прототип главного героя Эдуард Лимонов, проявлял откровенную украинофобию на протяжении жизни. Поэт агитировал отдать Крым России, из-за чего оказался в украинском списке нон грата.

Съемки фильма проходили в России. Планировалось, что вторую часть проекта снимут в Риге, однако этого не произошло. Сценарий писали сам Серебренников, Павел Павликовский и Бен Хопкинс. "Лимонов: Баллада об Эдичке" стал самым дорогим фильмом режиссера. Его бюджет составил 10,5 миллионов долларов.

Полный список конкурсантов

"Анора" - Шон Бейкер

"Виды доброты" - Йоргос Лантимос

"Все, что представляем как свет" - Паял Кападиа

"Гранд-тур" - Мигель Гомиш

"Девочка с иглой" - Магнус фон Хорн

"Дикий бриллиант" - Агат Ридингер

"Лимонов, баллада про Эдичку" - Кирилл Серебренников

"Мегалополис" - Фрэнсис Форд Коппола

"Мой Марчелло" - Кристофер Оноре

"Мотель Дестино" - Карим Айнуз

"О, Канада" - Пол Шредер

"Охваченные приливом" - Цзя Чжанке

"Парфенопа" - Паоло Соррентино

"Птица" - Андреа Арнольд

"Разбитые сердца" - Жиль Лелуш

"Саванны" - Дэвид Кроненберг

"Субстанция" - Кароли Фаржеа

"Ученик" - Али Аббаси

"Эмилия Перес" - Жак Одиар

Ленты, которые покажут вне конкурса

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага" - Джордж Миллер

"Горизонты" - Кевин Костнер

"Слухи" - Кейт Бланшетт

"Серфер" - Николас Кейдж

Напомним, ранее были названы все победители кинофестиваля Берлинале-2024.

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