Стали известны все конкурсанты Каннского кинофестиваля 2024 года, об одном из которых ранее распространились слухи, что фильм "Брат 3" якобы покажут на конкурсе. Несмотря на выражение поддержки Украине организаторами конкурса, в списках участников присутствует российский режиссер. Речь идет о Кирилле Серебренникове, который представит свой фильм "Limonov: The Ballad of Eddie".
Как пишет издание Variety, в этом году состоится уже 77-й кинофестиваль в Каннах, куда ежегодно съезжаются мировые кинокритики, режиссеры и актеры, чтобы представить свои проекты. Конкурс будет проходить с 15 по 24 мая. Каннский кинофестиваль откроется мировой премьерой сюрреалистической комедии Квентина Дюпье "Второй акт" с Леа Сейду в главной роли.
Председателем жюри назначена Грета Гервиг. Она стала первой американской женщиной-режиссером на этой должности.
Что известно о фильме Серебренникова "Limonov: The Ballad of Eddie"
Это художественный англоязычный фильм, работу над которым Серебренников начал еще в 2022 году. Главным героем картины является Эдуард Лимонов, которого играет Бен Уишоу. За основу режиссер взял роман Эмманюэля Каррера "Лимонов", который рассказывает о жизни российского писателя Эдуарда Лимонова. В картине изображена эпатажная история жизни радикального советского поэта, который стал бездомным в Нью-Йорке, сенсацией во Франции и политическим антигероем в России.
Стоит заметить, что прототип главного героя Эдуард Лимонов, проявлял откровенную украинофобию на протяжении жизни. Поэт агитировал отдать Крым России, из-за чего оказался в украинском списке нон грата.
Съемки фильма проходили в России. Планировалось, что вторую часть проекта снимут в Риге, однако этого не произошло. Сценарий писали сам Серебренников, Павел Павликовский и Бен Хопкинс. "Лимонов: Баллада об Эдичке" стал самым дорогим фильмом режиссера. Его бюджет составил 10,5 миллионов долларов.
Полный список конкурсантов
- "Анора" - Шон Бейкер
- "Виды доброты" - Йоргос Лантимос
- "Все, что представляем как свет" - Паял Кападиа
- "Гранд-тур" - Мигель Гомиш
- "Девочка с иглой" - Магнус фон Хорн
- "Дикий бриллиант" - Агат Ридингер
- "Лимонов, баллада про Эдичку" - Кирилл Серебренников
- "Мегалополис" - Фрэнсис Форд Коппола
- "Мой Марчелло" - Кристофер Оноре
- "Мотель Дестино" - Карим Айнуз
- "О, Канада" - Пол Шредер
- "Охваченные приливом" - Цзя Чжанке
- "Парфенопа" - Паоло Соррентино
- "Птица" - Андреа Арнольд
- "Разбитые сердца" - Жиль Лелуш
- "Саванны" - Дэвид Кроненберг
- "Субстанция" - Кароли Фаржеа
- "Ученик" - Али Аббаси
- "Эмилия Перес" - Жак Одиар
Ленты, которые покажут вне конкурса
"Фуриоза: Безумный Макс. Сага" - Джордж Миллер
"Горизонты" - Кевин Костнер
"Слухи" - Кейт Бланшетт
"Серфер" - Николас Кейдж
Напомним, ранее были названы все победители кинофестиваля Берлинале-2024.