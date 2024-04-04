Рэпер Птаха похвастался, что фильм "Брат 3" появится на экранах Каннского кинофестиваля.

Российский фильм "Брат 3" покажут на кинорынке "The Marché du Film" в рамках Каннского кинофестиваля. Путинистский рэпер Птаха похвастался "достижением" в соцсетях.

Исполнитель написал, что это большой прорыв для российского кино. Как известно, певец сыграл главную роль в фильме.

"Ну вот, хорошие новости для нас всех! Впервые за долгое время, российское кино покажут в Каннах и это будет фильм Валерия Переверьзева – "Брат 3". В нынешних условиях санкций и прочих ограничений, это можно считать огромным прорывом", – написал Птаха.

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Стоит заметить, что на сайте The Marché du Film нет никакой информации о нынешних участниках фестиваля.

Кинорынок The Marché du Film ежегодно проходит вместе с Каннским кинофестивалем. Он создан для презентации режиссерам и продюсерам своих готовых проектов или пилотных фильмов.

Что известно о рэпере Птахе

Россиянин Давид Нуриев, известный как "Птаха", активно поддерживает войну в Украине и оккупацию территорий, в частности аннексию Крыма в 2014 году.

До полномасштабного вторжения рэпер подпевал российскому диктатору Владимиру Путину и выражал свою пророссийскую позицию. Он призывал Москву захватить всю Украину. После начала большой войны певец регулярно выступал на территории так называемой "ДНР".

Напомним, в Warner Brosers заявили, что уже идет работа над 5 частью "Матрицы" и назвали следующего режиссера культового фильма.

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