Премьера третьего сезона запланирована на 17 сентября 2021 года.

Стриминговая платформа Netflix представила трейлер третьего сезона сериала "Половое воспитание", в котором будет всего восемь серий.

В трейлере показывают, как изменилась жизнь учеников школы Мурдейла и их реакцию на нового директора. У главного героя, например, случится первый секс. А вот Эрик и Адам наконец перестанут скрывать свои отношения. Также в третьем сезоне покажут насыщенную жизнь Джиллиан, которая к тому же окажется еще и беременной.

"Мы стареем. Мы становимся сильнее. Мы растем вместе", - говорится в описании к видео.

Напомним, сериал рассказывает о школьнике Отисе Милберне, который использует знания, полученные у матери - сексолога и специалиста по психологии отношений - чтобы помогать сверстникам.

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Автор: Диана Могилевич