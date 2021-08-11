Евгения Власова приняла звездный челлендж.

Украинская певица Евгения Власова решила о себе напомнить участием в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".

"Для меня "Танцы со звездами" - это путь, на котором я хочу познать себя и возможности своего тела. Это лучшее, что могло произойти с моей карьерой, потому что я всегда мечтала танцевать. Для меня это гораздо глубже, чем просто участие в самом популярном шоу страны. Мне важно узнать свои возможности", - сказала Евгения Власова.

Напомним, #танциззиркамиchallenge уже приняли такие звезды: певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

Принял вызов и украинско-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".

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Автор: Диана Могилевич