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В ленте также сыграют Кристина Кириак и Фил Нилсон. Съемки стартуют в Италии уже в этом месяце, передает 112.ua со ссылкой на variety.

"Я с нетерпением жду начала съемок на следующей неделе. Поскольку сценарий был написан во время пандемии и с расчетом на текущие обстоятельства, производственный процесс будет безопасен для участников", - отметил режиссер Абель Феррара.

Дата премьеры картины пока не сообщается.

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