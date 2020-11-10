Итан Хоук сыграет главную роль в военном триллере Абеля Феррары под названием "Нули и единицы".
Читайте такжеПоявился дублированный трейлер фильма "Тесла" с Итаном Хоуком в главной роли (видео)Актер сыграет Джей Джея — американского солдата, запертого в Риме во время военного локдауна. Со взрыва Ватикана начинается путь героя к борьбе с незнакомым врагом, угрожающим всему миру.
В ленте также сыграют Кристина Кириак и Фил Нилсон. Съемки стартуют в Италии уже в этом месяце, передает 112.ua со ссылкой на variety.
"Я с нетерпением жду начала съемок на следующей неделе. Поскольку сценарий был написан во время пандемии и с расчетом на текущие обстоятельства, производственный процесс будет безопасен для участников", - отметил режиссер Абель Феррара.
Дата премьеры картины пока не сообщается.
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