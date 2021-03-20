В этом выпуске все девушки узнали о существовании второго дома, в котором живет часть участниц "Холостяка-11".

В 3 выпуске проекта "Холостяк-11" несколько девушек покинули шоу. Так, первая о желании уйти сказала порноактриса из Днепра Настя, более известная как Адель Асанти.

Далее Михаил Заливако решил попрощаться с моделью и стилистом Кристиной. "Холостяк" отправил ее домой, так как не увидел, что девушка готова к отношениям. И ему была не совсем понятна ее цель прихода на проект.

Позже проект покинула еще одна участница - 25-летняя художница и модель Оля.

Кроме того, "холостяк" решил отправить домой 28-летнюю Юлю. "Я не понял ее решение по поводу прошлых отношений", - объяснил Михаил.

"Я искренне желаю тебе в первую очередь полюбить себя... Сегодня я не дам тебе розу", - сказал Заливако и попрощался с Аллой.

Также шоу покинула 30-летняя бизнес-леди Алиса. "Сегодня я тебя отпускаю", - попрощался с ней Михаил.

С проекта ушла и 29-летняя блогерша Надин, в искренности которой "холостяк" засомневался. "У меня такое впечатление, что ты ищешь публичных отношений", - сказал главный герой шоу.

Лола сама приняла решение покинуть проект, после чего Михаил согласился и провел ее.

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Автор: Ольга Робейко