Кого "холостяк" Михаил Заливако отправил домой / фото СТБ

В 3 выпуске проекта "Холостяк-11" несколько девушек покинули шоу. Так, первая о желании уйти сказала порноактриса из Днепра Настя, более известная как Адель Асанти.

Настя ушла из шоу / фото СТБ

Далее Михаил Заливако решил попрощаться с моделью и стилистом Кристиной. "Холостяк" отправил ее домой, так как не увидел, что девушка готова к отношениям. И ему была не совсем понятна ее цель прихода на проект.

"Холостяк" отправил Кристину домой / фото СТБ

Позже проект покинула еще одна участница - 25-летняя художница и модель Оля. 

Оля больше не участница шоу / фото СТБ

Кроме того, "холостяк" решил отправить домой 28-летнюю Юлю. "Я не понял ее решение по поводу прошлых отношений", - объяснил Михаил.

Юля прекратила участие в шоу / фото СТБ

"Я искренне желаю тебе в первую очередь полюбить себя... Сегодня я не дам тебе розу", - сказал Заливако и попрощался с Аллой.

Алла - 36 лет, организатор мероприятий / фото СТБ

Также шоу покинула 30-летняя бизнес-леди Алиса. "Сегодня я тебя отпускаю", - попрощался с ней Михаил.

Алиса - 30 лет, бизнес-леди / фото СТБ

С проекта ушла и 29-летняя блогерша Надин, в искренности которой "холостяк" засомневался. "У меня такое впечатление, что ты ищешь публичных отношений", - сказал главный герой шоу.

Надин - 29 лет, блогер / фото СТБ

Лола сама приняла решение покинуть проект, после чего Михаил согласился и провел ее. 

Лола - 23 года, безработная / фото СТБ

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Автор: Ольга Робейко