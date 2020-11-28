На проекте остались четыре участника, они продолжат борьбу за сердце Мишиной.

Прошел 6 эфир шоу "Холостячка", по итогам которого проект покинули сразу два участника.

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Как прошел 6 выпуск "Холостячки" от 27.11.

Так, на этой неделе Ксения Мишина решила познакомить мужчин-участников "Холостячки" со своим сыном Платоном. Также она отправилась с ними к мольфару.

В ходе общения оказалось, что не все мужчины готовы заменить отца сыну Ксении. А один из участников проекта — Алексей — удивил ее, подарив Платону электросамокат, о котором мечтал мальчик.

Одно из свиданий Мишина провела в спа-центре с Андреем Рыбаком. Оно закончилось нежным поцелуем.

"Холостячка": кто покинул шоу после 6 выпуска

Не дожидаясь церемонии роз, Ксения Мишина попрощалась с Игорем Бабко.

"Я вижу, что человеку здесь некомфортно", - прокомментировала свое решение Ксения.

Во время церемонии роз Мишина отправила домой Андрея Шатырко.

"Я верила, что наша дружба могла перерасти во что-то большее. Но после свидания я точно поняла, что не смогу ответить тебе взаимностью. И было бы нечестно давать надежду. Прости", — заключила "холостячка".

На проекте остались: Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Александр Эллерт.

"Холостячка": кто покинул шоу после 5 выпуска

По итогу 5 выпуска Ксения Мишина сделала свой выбор на церемонии роз. Шанс проявить себя вновь получил каждый мужчина, то есть никто не покинул проект.

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Автор: Ольга Робейко