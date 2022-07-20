В мировой прокат фильм должен выйти 14 октября 2022 года.

Вышел первый трейлер 13-й части культовой кинофраншизы в жанре слешер "Хэллоуин заканчивается" (Halloween Ends), которая должна завершить эту киносерию.

События фильма будут разворачиваться сразу после предыдущей части "Хэллоуин убивает", вышедшей на экраны осенью 2021 года.

Как и в предыдущей части, в центре сюжета окажется первая выжившая жертва маньяка-убийцы Майкла Майерса Лори Строуд из фильма 1978 года в исполнении Джейми Ли Кертис, которая вернулась во франшизу в 2018 году. Бороться с неубиваемым психопатом ей вновь помогут дочь Карен (Джуди Грир) и внучка Эллисон (Энди Мэтичак). Также в части сцен снималя Ник Кастл, который воплотил на экране Майкла Майерса в фильмах 1978, 2018 и 2021 годов.

В мировой прокат фильм должен выйти 14 октября 2022 года.

На данный момент продюссеры франшизы отмечают, что будущий фильм должен завершить слэшер-киносерию "Хэллоуин", выходящую под руководством Blumhouse Productions. Тем не менее, полностью вероятность продолжения франшизы они не отрицают.

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