Группа даст концерт не на ежегодном торжественном мероприятии, а на крыше ЦУМа.

24 августа Украина будет отмечать День Независимости. В этот день должен состояться ежегодный торжественный концерт, на который не пригласили группу Green Grey.

Так, ребята не отчаиваются и решили дать концерт на крыше ЦУМа в Киеве. Отмечается, что начало их сольного концерта состоится в 20:00.

"Друзья, увидимся на День Независимости Украины, в самом сердце Киева, на крыше ЦУМ! Мы презентуем наш новый альбом и поиграем хиты разных лет. Вспомним, как это было! Будет как всегда круто", - говорится в анонсе.

Стоит отметить, что поклонники группы пришли в восторг от такой новости.

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"Класс", "Дождались", "Троллинг с вашей стороны более чем уместен. "Не хотят приглашать на концерт 24-го, тогда мы выпустим альбом 24-го ещё и устроим свой концерт. Аплодирую стоя", "Ура", - пишут поклонники в комментариях к анонсу.

Напомним, группа Green Grey была основана в 1993 году в Киеве. Она стала первой в истории украинской группой, которая дважды участвовала в церемонии награждения MTV Europe.

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Автор: Диана Могилевич