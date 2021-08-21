Победителем питчинга стал проект фильма "Вера" режиссера Марины Степанской.

На 12-м Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) объявлены первые победители.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМКФ, завершилась профессиональная секция Film Industry Office, и жюри определило победителей конкурсов питчинг и Work in Progress.

Победителем питчинга стал проект фильма "Вера" режиссера Марины Степанской – награда 60 тыс. грн, на втором месте - фильм "Вакуум" Елизаветы Смит (30 тыс. грн), на третьем – картина "Демоны" Натальи Ворожбит (25 тыс. грн). "Специальную награду жюри" получил проект фильма "Дом" режиссера Ор Синай.

Читайте такжеНа Одесском кинофестивале состоялась премьера фильма "Почему я живой" Виллена НовакаВ конкурсе Work in Progress победителем стал фильм "Террикон" Тараса Томенко, который получил 60 тыс. грн. Второе место заняла лента Максима Наконечного "Спас" - награда 25 тыс. грн, третье место и специальная награда достались фильму Дмитрия Грешко "Скорая" на периферии".

Как сообщал УНИАН, 11-й Одесский международный кинофестиваль-за пандемии коронавирус прошел в режиме онлайн с 25 сентября по 3 октября 2020 года. Двенадцать ОМКФ проходит в обычном режиме 14-21 августа. На участие в нем поступило более 250 заявок от украинских кинематографистов, из них около 60 – полнометражных кинолент.

Из них отобрано шесть полнометражных фильмов и восемь короткометражек.

Автор: Лариса Козовая