В финале выступят четыре вокалиста.

В команде каждого из тренеров песенного конкурса "Голос страны" осталось по одному человеку.

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В финале выступят вокалист Тема Паучек из команды Димы Монатика, Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой, конкурсант Сергей Нейчев представит команду Олега Винника, а вот с Тиной Кароль за победу будет бороться Юлия Тимочко.

Стоит отметить, что за время шоу вокалисты показали много ярких выступлений. Но самыми запоминающимися, конечно, остались те, которые они представляли на "слепых прослушиваниях". А также зрителям запомнились их выступления с уже известными артистами, которых знают во всем мире.

Тема Паучек впервые на сцене шоу "Голос страны" исполнил песню "Гуцулка Ксеня". А вот в полуфинале он спел вместе с Гайтаной хит "Два вікна".

Юлия Тимочко запомнилась зрителям, благодаря исполнению песни "Wonderfull life". А в полуфинале молодую артистку решила поддержать группа KAZKA. Они вместе исполнили хит "Плакала".

Сергей Лазановский на "слепых прослушиваниях" попал в команду Нади Дорофеевой. Вместе они дошли до того, что вокалист выступил на одной сцене с Сергеем Бабкиным.

А вот Олег Винник дошел до финала с Сергеем Нейчевым. В творческом тандеме они смогли показать много ярких выступлений. Одним из самых запоминающихся оказался дует с Александром Пономаревым. Они исполнили его давний хит "Варто чи ні".

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

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Автор: Диана Могилевич