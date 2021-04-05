Звездный тренер Тина решила, что девушка остается в проекте.

Последней из команды Тины Кароль на сцену «Голоса страны» в этом эфире вышла Юлия Тимочко.

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«Мне кажется, что с прекрасной Юлией Тина может забрать шестой кубок «Голоса страны», - прокомментировала выступление Тимочко Надя Дорофеева.

"Я почувствовал участника, который просто взорвал все... Ты только что вышла на эту сцену - и все было заполнено любовью", - сказал Дан Балан.

Тина решила, что из шоу уходит Юлия Витренюк, а ее место занимает Юлия Тимочко.

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.

Украина стала одной из двух стран наряду с США, которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко