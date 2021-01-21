24 января в 21.00 на телеканале "1+1" покажут первый эпизод "слепых прослушиваний".

Начнется первый день "слепых прослушиваний" с совместной песни тренеров. Артистка Надя Дорофеева, которая со своим сольным треком вошла в ТОП-100 мирового Shazam, артист и продюсер MONATIK и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник, певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, споют на одной сцене хит The Weeknd "Blinding Lights".

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В премьерном выпуске проекта зрителей ждет знакомство с Ириной Эбралидзе. Поддерживать вокалистку по видеосвязи будет ее подруга детства - украинско-боливийская певица MICHELLE ANDRADE.

Также на сцену выйдет 20-летний блогер Тема Паучек. Незадолго до участия в "слепых прослушиваниях", парень написал песню "Обращение к Монатику" и выложил в социальные сети. Тогда он мечтал лишь о том, чтобы его любимый артист ее увидел. MONATIK не только ее услышал, но и пригласил артиста на свой концерт. Парень стал известным в сети YouTube после того, как спел песню "Валентинка", которая уже набрала более 17 миллионов просмотров.

Споет на легендарной сцене и участник группы ONiONA Мартыненко Алексей. Мужчина - из семьи музыкантов, всю жизнь участвовал во всех возможных вокальных конкурсах, но до сих пор его мечтой остается победа в "Голосе страны".

Напомним, что в этом году участников будут поддерживать зрители в зале, которые накануне получили отрицательный результат теста на COVID-19, а также группа поддержки, которая будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

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Автор: УНИАН