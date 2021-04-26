В воскресенье, 25 апреля, состоялся суперфинал вокального шоу "Голос страны". В 11 сезоне победил участник команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский. Второе место заняла Юлия Тимочко с команды Тины Кароль.
Отметим, что после проигрыша Кароль заявила, что больше не будет участвовать в шоу как судья.
Корреспондент УНИАН Александр Синица побывал на масштабном событии и показал, как все прошло.
Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.
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