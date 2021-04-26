В воскресенье состоялся суперфинал шоу.

В воскресенье, 25 апреля, состоялся суперфинал вокального шоу "Голос страны". В 11 сезоне победил участник команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский. Второе место заняла Юлия Тимочко с команды Тины Кароль.

Отметим, что после проигрыша Кароль заявила, что больше не будет участвовать в шоу как судья.

Корреспондент УНИАН Александр Синица побывал на масштабном событии и показал, как все прошло.

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

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Автор: Диана Могилевич