В первом этапе "вокальных боев на шоу "Голос страны-11" вышли еще две участницы команды Монатика - солистка ансамбля "Танцы со звездами" KOLA и диспетчер Екатерина Гладий из Львова.
Читайте такжеРокеры из команды Винника "зажгли" на шоу "Голос страны-11" (фото, видео)Девушки исполнили песню Fousheé Deep End и поразили всех своими голосами.
Их тренер сделал выбор в пользу KOLA: «Я пойду дальше с KOLA, потому что я знаю, как это сложно снова и снова обретать веру в себя».
«Перехватить» Екатерину в свою команду захотели и Кароль, и Дорофеева. Девушка выбрала команду Тины и заняла место ранее украденного Романа Семенчука.
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