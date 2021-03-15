"Перехватить" Екатерину в свою команду захотели и Кароль, и Дорофеева.

В первом этапе "вокальных боев на шоу "Голос страны-11" вышли еще две участницы команды Монатика - солистка ансамбля "Танцы со звездами" KOLA и диспетчер Екатерина Гладий из Львова.

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Их тренер сделал выбор в пользу KOLA: «Я пойду дальше с KOLA, потому что я знаю, как это сложно снова и снова обретать веру в себя».

«Перехватить» Екатерину в свою команду захотели и Кароль, и Дорофеева. Девушка выбрала команду Тины и заняла место ранее украденного Романа Семенчука.

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Автор: Ольга Робейко