В батле мужчины сошлись с песней «Вовчиця».

На ринг “Голоса страны” вышли бывший моряк Владимир Каверин и актер Виталий Борисюк.

Читайте такжеМария Рак покинула шоу "Голос страны"Свое выступление Борисюк посвятил жене, известной актрисе Ольге Сумской. Мужчины сошлись в батле с песней звездного тренера Олега Винника «Вовчиця».

"Вы уложили меня на лопатки", - сказала Кароль Борисюку.

Винник решил идти дальше в проекте с актером Виталием Борисюком.

Виталий Борисюк на "Голосе страны": что известно

На такую авантюру - участие в шоу - Виталия подтолкнула жена Ольга Сумская. Именно ей он и посвятил исполнение песни Per te на слепых прослушиваниях на "Голосе".

"Голос - это авантюра. Моя жена Ольга Сумская подбила меня на это новое путешествие. Она моя основная вдохновительница вообще и в музыкальном творчестве", - сказал Борисюк.

Своим пением артисту удалось развернуть кресло одного из звездных судей - Олега Винника.

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Автор: Ольга Робейко