Ведущими 11 сезона станет любимая телепара украинцев – Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

24 января в 21:00 на телеканале "1+1" состоится премьера 11 сезона вокального проекта "Голос страны" с обновленным тренерским составом.

Что ждет зрителей обновленного "Голоса страны"

Споют на "слепых прослушиваниях" фанат "Голоса страны" из Китая, а также вокалист из Марокко. Кроме того, тренеров удивил парень с уникальным женским голосом, и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов. Поразит своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит со звездой украинского шоу-бизнеса Мишель Андраде. Певица решила прийти на "Голос страны. Перезагрузка" в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы.Читайте такжеНадежда Мейхер, Виталий Борисюк и подруга Мишель Андраде: какие вокалисты пришли на "Голос страны"

На вокальное шоу в этом году придут не только начинающие, но и опытные звезды. Так, на сцену "Голоса страны" выйдут Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк. Также зрителей ждет сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу.

Тренеры проекта "Голос страны 11": названы имена

В тренерский состав нового сезона вокального шоу вошли артист и продюсер MONATIK, артистка DOROFEEVA, любимец миллионов украинцев Олег Винник и рекордсменка по количеству побед в проекте Тина Кароль.

Кто станет новым ведущим бэкстейджа "Голоса страны"

Новым ведущим бэкстейджа стал известный шоумен и радиоведущий Слава Демин, который будет показывать самые интересные моменты закулисья, задавать острые вопросы тренерам, участникам и команде проекта.

Ведущими 11 сезона станет любимая телепара украинцев – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН