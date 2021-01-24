Фильм расскажет о противостоянии двух знаменитых монстров / Скриншот

Компании Warner Bros. и Legendary опубликовали дебютный трейлер фильма "Годзилла против Конга".

Читайте такжеБилли Айлиш выпустила клип к саундтреку спецэпизода сериала "Эйфория" (видео)Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на HBO Max на территории США.

Фильм расскажет о противостоянии двух знаменитых монстров. В его основе лежит некая экосистема гигантских суперсуществ.  Организация «Монарх», открывшая Годзиллу в 2014 году, развернет свою деятельность в разных направлениях.

Главные роли в фильме исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Эйса Гонсалес, Кайл Чандлер и Джулиан Деннисон.

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Автор: УНИАН