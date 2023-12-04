В украинский прокат фильм выйдет 11 апреля 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер боевика "Годзилла и Конг: Новая империя" (Godzilla x Kong: The New Empire), который станет сиквелом фильма "Годзилла против Конга" 2021 года.

На этот раз могущественному Конгу и бесстрашному Годзилле будет противостоять новая невиданная сила, которая будет угрожать не только их существованию, но и существованию всего мира. Фильм углубится в историю происхождения этих Титанов, тайны Острова Черепа, а также мифическую битву, которая помогла создать этих невероятных существ и связала их навеки с человечеством.

Главные роли в фильме исполнили Ребекка Холл ("Железный Человек 3", "Вики Кристина Барселона"), Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Скоростной поезд") и Дэн Стивенс (сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион"). Из них троих только Холл уже появлялась в фильмах франшизы – ее персонаж доктор Илен Эндрюс был одним из главных в фильме "Годзилла против Конга".

Режиссером фильма выступил Адам Вингард, который также снял предыдущий фильм франшизы. Кроме того, на его счету хорроры "Азбука смерти" (2012), "Ведьма из Блэр: Новая глава" (2016) и "Тетрадь Смерти" (2017).

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 11 апреля 2024 года.

"Годзилла и Конг: Новая империя" станет пятым фильмом медиафраншизы MonsterVerse от кинокомпании Legendary Pictures.

Также в этом году вышел первый сериал в рамках MonsterVerse – "Монарх: Наследие монстров" (Monarch: Legacy Of Monsters), который рассказывает о том, как члены секретной организации Monarch сталкиваются с Годзиллой и другими монстрами, известными как "Титаны", в течение полувека.

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