Группа показала номер на шоу "Липсинк баттл".

Украинская группа GO-A на шоу "Липсинк баттл" показала номер, с которым поедет на песенный конкурс "Евровидение".

На конкурсе, который будет проходить в Роттердаме, группа представит песню "Шум". При этом изначально версия песни была другая, но им пришлось ее переделать под формат "Евровидения".

Евровидение 2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум"

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Автор: Диана Могилевич