В украинский прокат фильм должен выйти 18 марта 2022 года.

Вскоре в украинских кинотеатрах покажут долгожданный эротический триллер "Глубокие воды" (Deep Water) с Беном Аффлеком и Аной де Армас, за которым одинаково следила не только профессиональная кинопресса, но и светские издания по всему миру.

Помимо жанра фильма, пикантности этому релизу добавила личная история вокруг него: во время съемок между главными звездами – Аффлеком и де Армас – разгорелся роман, вместе они провели первые полгода карантина и неожиданно расстались, после чего Ана появилась в обществе одного из руководителей Tinder, а Бен воссоединился со своей бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес.

И вот наконец совместное кино выходит на экраны, звезды не спешат раздавать интервью, а весь мир отпускает шуточки о том, как будет выглядеть премьера фильма. Мы же вместе с vlg.film решили разобраться, что из себя представляет современная экранизация бестселлера Патриции Хайсмит ("Талантливый мистер Рипли") в исполнении Эдриана Лайна – режиссера культовых фильмов "9 с половиной недель"и "Роковое влечение".

О чем фильм и как сюжет отличается от книги

По сюжету фильма, красивая супружеская пара Виктор (Бен Аффлек) и Мелинда (Ана де Армас) Ван Аллены проживают в "столице джаза" – Новом Орлеане. На первый взгляд у них есть все – очаровательная дочь, деньги, красивый дом, широкий круг успешных друзей. Но за этим фасадом – свои тайны. Их брак превратился в порочную игру, где она намеренно не скрывает свои измены, а он прощает ей все. Когда одного из ее любовников находят мертвым, супругов все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи.

Картина снята по одноименному роману Хайсмит "Глубокие воды", изданному еще в 1957 году. Фабула сюжета и имена героев остались без изменений, но события перенесены из 50-х в современность. И очевидно, что это не единственное существенное изменение книги – в оригинале Ван Аллены уже давно жили в браке без любви, но нравы их круга в 50-х закономерно ограничивали волю к разводу. В то время как в современности – это уже давно не проблема, и даже больше, судя по первому тизеру фильма – в этой паре все еще есть страсть. Что делает кино куда более интригующим для поклонников Аффлека и де Армас.

Кто в ролях

Супружескую пару Ван Алленов, о которой судачит весь светский мир Нового Орлеана, сыграли дважды лауреат премии "Оскар" Бен Аффлек и звезда "Достать ножи" и "Не время умирать" Ана де Армас. Несмотря на то, что сюжет сфокусирован на игре в кошки-мышки между их героями, второстепенные персонажи играют в фильме огромную роль.

Двух предполагаемых любовников героини де Армас сыграли голливудские красавцы Финн Уиттрок ("Американская история ужасов", "Игра на понижение") и Джейкоб Элорди ("Эйфория", "Пираты Карибского моря: Месть Салазара"). В ролях близких друзей героя Аффлека оказались Лил Рей Ховери ("Главный герой", "Прочь") и Дэш Майхок ("Рэй Донован", "Поцелуй навылет") , а новыми и весьма подозрительными соседями Ван Аленнов стали Трейси Леттс ("Форд против Феррари", "Маленькие женщины") и Кристен Коннолли ("Карточный домик", "Хижина в лесу").

Команда создателей

"Глубокие воды" сняты знаменитой студией New Regency, которая стояла за многими большими картинами с большими звездами. Среди более сотни ее фильмов легко выделить "Исчезнувшую", "Выжившего", "Бердмэна", "Мистера и миссис Смит", "Бойцовский клуб", "Адвоката дьявола". Основатель студии и продюсер "Глубоких вод" Арнон Милчэн давно хотел взяться именно за этот роман Патриции Хайсмит.

"Пока мы работали над "Исчезнувшей", то за одним из ужинов я спросил у автора романа Гиллиан Флинн, чем она вдохновлялась, что мне нужно прочитать, чтобы понять, как такая невероятная история родилась у голове у Гиллин. Она сказала просто – "Глубокие воды" Хайсмит. Я понял, что надо искать права. И я очень рад, что у нас получилось и что Бен к нам вернулся. Это совершенно другая роль, но Бен всегда предпочитал вызовы. Роль Вика Ван Аллена – это вызов", – рассказал Милчэн в одном из интервью.

Адаптировал роман к современности создатель нашумевшего шоу "Эйфория" Сэм Левинсон и опытный писатель Зак Хелм. И ради такой истории в режиссуру вернулся один из главных мастеров жанра – номинант на премию "Оскар" Эдриан Лайн, прославившийся такими картинами как "9 с половиной недель", "Роковое влечение", "Непристойное предложение" и "Неверная".

"Я думал, что уже все успел сказать. Но когда Арнон позвонил и рассказал об этой идее – я впервые подумал, что вот она, история, для которой стоит посетить снова Голливуд. Я большой поклонник прозы Хайсмит, мне нравится все, что делает Сэм Левинсон – поэтому решение было принято куда быстрее, чем ожидали мои близкие", – рассказал Лайн в интервью изданию Deadline.

И, действительно, последний фильм Лайна – триллер "Неверная" с Дайан Лейн и Ричардом Гиром – вышел еще в 2002 году. У фильма были очень позитивные отзывы, высокий бокс-офис, номинация на "Оскар" за лучшую женскую роль, но неожиданно режиссер ушел в бессрочный отпуск. Причина была простая: усталость. Видимо, "Глубокие воды" справились с этой усталостью.

Премьера

"Глубокие воды" должны были выйти на экраны в 2020 году, но фильм был перенесен на год в связи с пандемией и оказался в этом ряду с другими релизами студии 20th Century, которая теперь является частью корпорации Disney. Речь идет о ряде масштабных арт-мейнстримных картин, вроде "Вестсайдской истории" и "Последней дуэли", которые показали очень низкие сборы в американском прокате.

Безусловно, выпускать эротический триллер в такой ситуации оказалось делом крайне рискованным, поэтому в кинотеатрах "Глубокие воды" выйдут лишь в ограниченном перечне стран, среди которых и Украина. Поэтому у нас с вами будет возможность с 18 марта увидеть возвращение Эдриана Лайна к излюбленному жанру, а также оценить силу "актерской химии" между Беном Аффлеком и Аной де Армас.

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